Giornate Fai d'autunno: boom di visitatori tra caserma "Pistone", Rabato e Kolymbethra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono stati 2 giorni di festa e divertimento, ma anche di apprendimento con una missione precisa: sensibilizzare all'importanza di prendersi cura del patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell'Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre tantissimi visitatori alla caserma "Biagio Pistone", sede

Grande successo per Casoli - il castello è stato il sito italiano più visitato alle Giornate del Fai d’autunno - Si è chiuso il weekend dedicato alle Giornate del FAI d’autunno dedicate ai siti meno conosciuti sul territorio italiano con un grande successo per la provincia di Chieti. Dai dati sui visitatori emerge che in cima alla classifica c’è il Castello Ducale di Casoli che è stata preferito... (Chietitoday.it)

Le giornate FAI d’Autunno sabato 12 e domenica 13 ottobre - A Napoli e in Campania sono previste visite in 40 luoghi Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano in tutta Italia per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. (Espressonapoletano.it)

Giornate Fai d’Autunno con il botto. Tutti in coda per i tesori milanesi. Palazzo Cusani e la Rai superstar - . Avremo un intenso programma", conclude Mion Dalle Carbonare. Oggi è l’ultima testimonianza rimasta dell’ex monastero di Santa Maria Maddalena al Cerchio, dove dai primi anni del 1000 e sino al 1810 visse un’aggregazione di laiche devote all’ordine delle Umiliate, dedite alla vita apostolica. Sottolinerei anche la dimensione sociale del fenomeno: ben 300 volontari hanno assicurato le aperture ... (Ilgiorno.it)