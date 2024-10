Giornata di Sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta quest’anno, il 12 ottobre sarà dedicato alla Giornata di Sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Annunciata dalla PNH Global Alliance, l’organizzazione volta a migliorare la vita dei pazienti con questa malattia in tutto il mondo, è un’iniziativa che riporta l’attenzione su questa patologia del sangue rara, debilitante e cronica, diagnosticata spesso tra i 30 e i 40 anni d’età, che colpisce una persona su un milione di abitanti in Italia e che comporta la produzione di globuli rossi non sani e la loro emolisi, cioè la loro distruzione sia all’interno di vene e arterie sia al di fuori dei vasi sanguigni, nella milza e nel fegato, con la conseguente diminuzione dei livelli di emoglobina circolanti. Nonostante la sua gestione sia drasticamente cambiata negli ultimi 15 anni, diversi sono tuttavia i bisogni clinici non ancora soddisfatti. Romadailynews.it - Giornata di Sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta quest’anno, il 12 ottobre sarà dedicato alladi(EPN). Annunciata dalla PNH Global Alliance, l’organizzazione volta a migliorare la vita dei pazienti con questa malattia in tutto il mondo, è un’iniziativa che riporta l’attenzione su questa patologia del sangue rara, debilitante e cronica, diagnosticata spesso tra i 30 e i 40 anni d’età, che colpisce una persona su un milione di abitanti in Italia e che comporta la produzione di globuli rossi non sani e la loro emolisi, cioè la loro distruzione sia all’interno di vene e arterie sia al di fuori dei vasi sanguigni, nella milza e nel fegato, con la conseguente diminuzione dei livelli di emoglobina circolanti. Nonostante la sua gestione sia drasticamente cambiata negli ultimi 15 anni, diversi sono tuttavia i bisogni clinici non ancora soddisfatti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rianimazione cardiopolmonare a scuola : una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema - Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Rianimazione cardiopolmonare a scuola: una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. La correlazione tra la diffusione della formazione in rianimazione cardiopolmonare e l'aumento dei tassi di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è un dato di fatto. (Orizzontescuola.it)

Giornata di sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna : parlano gli esperti - Per la prima volta quest’anno, il 12 ottobre sarà dedicato alla Giornata di Sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna (EPN). ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. Annunciata dalla Global PNH Alliance, l’organizzazione volta a migliorare la vita dei pazienti con questa malattia in tutto il mondo, è un’iniziativa che riporta l’attenzione su questa patologia del sangue rara, ... (Ilfaroonline.it)

Giornata di sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna - Per la prima volta quest’anno, il 12 ottobre sarà dedicato alla Giornata di sensibilizzazione sull’emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Annunciata dalla Global PNH Alliance, l’organizzazione volta a migliorare la vita dei pazienti con questa malattia in tutto il mondo, è un’iniziativa che... (Latinatoday.it)