Butac.it - Ghandi non l’ha mai detto

Leggi tutta la notizia su Butac.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”:nonmai, ma tanti sono convinti di sì, a partire dalla nostra attuale presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni che il 21 settembre 2022 lo ha scritto in un post su Twitter. Gandhi diceva “prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”. Il 25 settembre è vicino.Ma onestamente sono così tanti condividere quella citazione di, in tantissime lingue, che non ce la prendiamo con lei: purtroppo l’abitudine a non verificare nulla delle citazioni famose è così diffusa che è quasi di moda. Ma, come spiegava nel 2018 Associated Press: Kit Miller, director of the M.K. Gandhi Institute for Nonviolence in Rochester, N.Y.