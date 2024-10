Gaza, raid israeliano su ospedale Al-Aqsa: diversi morti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all'interno dell'ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Nel video diffuso dall'Associated Press si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l'incendio. L'Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all'interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche. Liberoquotidiano.it - Gaza, raid israeliano su ospedale Al-Aqsa: diversi morti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attaccoche ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all'interno dell'Al-di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di. Nel video diffuso dall'Associated Press si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l'incendio. L'Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all'interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele Libano news live - raid israeliano contro un ospedale a Gaza : “Distrutto comando di Hamas”. Drone Hezbollah buca le difese : 4 soldati morti - 100 Caschi blu, rimangono nelle loro posizioni''. Roma, 14 ottobre 2024 - Nella notte i caccia israeliani hanno bombardato un centro di comando e controllo di Hamas nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. Live  PHOTO TAKEN DURING A CONTROLLED EMBED TOUR WITH THE ISRAELI ARMY AND SUBSEQUENTLY EDITED UNDER MILITARY SUPERVISION -- This picture taken ... (Quotidiano.net)

Media - cinque bambini uccisi a Gaza in un raid israeliano - 400 bambini sono morti a Gaza nei raid. I bambini stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni, precisa l'agenzia. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che cinque bambini sono rimasti uccisi oggi in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. (Quotidiano.net)

“Oltraggioso il paragone Hiroshima-Gaza” - l’ambasciatore israeliano in Giappone critica l’associazione vincitrice del Nobel per la Pace - Gilad Cohen si è inizialmente congratulato con Nihon Hidankyo per aver vinto il premio, ma in un post pubblicato domenica sulla piattaforma X ha affermato che il paragone tracciato dal co-presidente del gruppo, Toshiyuki Mimaki, “è oltraggioso e privo di fondamento“. . È come in Giappone 80 anni fa”. (Ilfattoquotidiano.it)