Domenica 20 ottobre presso il frantoio di Cerbaia in Via Empolese 20/A si svolge la Festa dell'olio novo. Durante la Festa sarà possibile fare assaggi gratuiti di bruschette, oltre a fare shopping presso il mercato contadino di filiera corta. Inoltre sarà possibile, all'agriosteria del frantoio

Google - Samsung - Lenovo e non solo : i tablet della Festa delle Offerte Prime - La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita: scopriamo insieme i migliori sconti sui tablet Android validi in queste ore! L'articolo Google, Samsung, Lenovo e non solo: i tablet della Festa delle Offerte Prime proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Torna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio - Petroio e Trequanda - Alle ore 21 in Piazza della Pieve si terrà il concerto finale della Fantomatik Orchestra: musica funky, soul, rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance. Il programma prosegue sabato 12 ottobre con tante iniziative. Trequanda (Siena), 7 ottobre 2024 – Ritorna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda: i tre borghi in festa per celebrare l’olio novo, produzione di eccellenza ... (Lanazione.it)

Festa dell'olio 'novo' alla Fattoria San Vito di Calci - Domenica 13 ottobre dalle 11 alle 18 alla Fattoria San Vito FESTA DELL'OLIO NUOVO con degustazione di olio extravergine d'oliva biologico appena franto! Anche quest'anno apertura della cantina per far assaggiare l'olio "novo". Bruschetta con olio novo + degustazione di 2 vini 5€ Vendita... (Pisatoday.it)