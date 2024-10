Fedez e Ferragni si va verso separazione consensuale: “Solo una cosa verrà pagata interamente dal rapper” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Fedez sarebbero vicini a trovare un accordo per la separazione, è questa l’ultima notizia che riguarda i due ex e il divorzio che – dopo quello di Ilary Blasi e Francesco Totti – è destinato a stare al centro dell’attenzione mediatica ancora a lungo. Dopo che influencer e rapper avevano rotto diverse voci sono circolate riguardo il presunto accordo di separazione e il fatto che i due ex non riuscissero a mettersi d’accordo. Ebbene pare che le cose ora sono cambiate, l’accordo è vicino e ci sarà Solo una cosa che pagherà esclusivamente Fedez. cosa stabilisce la separazione tra i Ferragnez, chi pagherà cosa Pare che l’accordo tra Chiara Ferragni e Fedez per la separazione sia vicino, a non voler più battagliare sembra sia stata l’imprenditrice digitale che non vuole continuare a “mercanteggiare con il rapper”. Velvetmag.it - Fedez e Ferragni si va verso separazione consensuale: “Solo una cosa verrà pagata interamente dal rapper” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chiarasarebbero vicini a trovare un accordo per la, è questa l’ultima notizia che riguarda i due ex e il divorzio che – dopo quello di Ilary Blasi e Francesco Totti – è destinato a stare al centro dell’attenzione mediatica ancora a lungo. Dopo che influencer eavevano rotto diverse voci sono circolate riguardo il presunto accordo die il fatto che i due ex non riuscissero a mettersi d’accordo. Ebbene pare che le cose ora sono cambiate, l’accordo è vicino e ci saràunache pagherà esclusivamentestabilisce latra i Ferragnez, chi pagheràPare che l’accordo tra Chiaraper lasia vicino, a non voler più battagliare sembra sia stata l’imprenditrice digitale che non vuole continuare a “mercanteggiare con il”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni sgancia la bomba : conferma il tradimento di Fedez! - Ma lei non è mai stata a guardare». Non solo, però, perché si tratta di una ricorrenza importante, ma anche e soprattutto perché a riceverlo sarà Chiara Ferragni, la regina delle influencer nel mondo. Chiara è pronta a risorgere dalle proprie ceneri come un’araba fenice, ma non prima di essersi tolta qualche bel sassolino dalle scarpe. (Donnapop.it)

Relazione aperta con Fedez? Finalmente parla Chiara Ferragni - com/u3H0dsARbr — Striscia la notizia (@Striscia) October 14, 2024 Relazione aperta? Parla Chiara. “Coppia aperta con #Fedez? Se significa che uno tradisce e l’altro no allora non sapevo di essere in una coppia aperta”. Il comunicato di Striscia la Notizia. E proprio delle dichiarazioni di Taylor si è occupato Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. (Biccy.it)

Tapiro a Chiara Ferragni : “Io e Fedez mai stati coppia aperta” - Questa sera Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro numero 1. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”, commenta con ironia l’influencer, al quinto Tapiro ricevuto in carriera. . Il Tapiro a Chiara Ferragni Contrariamente a quanto accaduto con il rapper di Rozzano, che non ha gradito l’ultima consegna di Staffelli – minacciandolo addirittura di querela ... (Metropolitanmagazine.it)