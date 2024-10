Estorsione e incendi ai danni di un imprenditore, l’arrestato: “Solo falsità. Lui era mio amico” (Di lunedì 14 ottobre 2024) LECCE - Ha negato con fermezza tutte le accuse che quattro giorni fa gli hanno aperto le porte del penitenziario di “Borgo San Nicola”, Ubaldo Leo, il 60enne leccese già condannato nel 2020, in appello, nell’ambito dell’operazione antimafia “Eclissi”, a 18 anni e mezzo (in continuazione con i Lecceprima.it - Estorsione e incendi ai danni di un imprenditore, l’arrestato: “Solo falsità. Lui era mio amico” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LECCE - Ha negato con fermezza tutte le accuse che quattro giorni fa gli hanno aperto le porte del penitenziario di “Borgo San Nicola”, Ubaldo Leo, il 60enne leccese già condannato nel 2020, in appello, nell’ambito dell’operazione antimafia “Eclissi”, a 18 anni e mezzo (in continuazione con i

