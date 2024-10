Escursionista si perde nel bosco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tanta paura, ma per fortuna conseguenze assai più contenute rispetto al pericolo corso. È stata una domenica intensa per i vigili del fuoco di Empoli che sono stati impegnati a soccorrere una persona che si era persa nel bosco nel comune di Capraia e Limite nella zona di Alberone in via di San Martino. L’intervento è avvenuto alle ore 13.30 e si è brillantemente concluso con il recupero dell’Escursionista – risultato illeso ma disorientato – che è stato dunque raggiunto dai vigili del fuoco e consegnato ai familiari per il rientro a casa. Quasi contemporaneamente i pompieri hanno dato il loro contributo anche nel comune di Marradi sulla Strada Provinciale 74, per il soccorso e il recupero – in supporto al personale sanitario – di una donna caduta accidentalmente in zona impervia. Lanazione.it - Escursionista si perde nel bosco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tanta paura, ma per fortuna conseguenze assai più contenute rispetto al pericolo corso. È stata una domenica intensa per i vigili del fuoco di Empoli che sono stati impegnati a soccorrere una persona che si era persa nelnel comune di Capraia e Limite nella zona di Alberone in via di San Martino. L’intervento è avvenuto alle ore 13.30 e si è brillantemente concluso con il recupero dell’– risultato illeso ma disorientato – che è stato dunque raggiunto dai vigili del fuoco e consegnato ai familiari per il rientro a casa. Quasi contemporaneamente i pompieri hanno dato il loro contributo anche nel comune di Marradi sulla Strada Provinciale 74, per il soccorso e il recupero – in supporto al personale sanitario – di una donna caduta accidentalmente in zona impervia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Escursionista si perde nel bosco - Vigili del fuoco di Empoli impegnati in due interventi di soccorso: recupero di escursionista smarrito a Capraia e Limite e assistenza a donna caduta a Marradi. Entrambi gli interventi si sono conclus ... (lanazione.it)

Foliage in Valtellina: i 7 spot più belli per ammirare i colori del foliage in autunno - La Valtellina, nella provincia di Sondrio, fa proprio il motto "off season is the best season" per rilanciare il turismo nei "mesi cuscinetto" fra la stagione estiva ... (ilmessaggero.it)

Escursionista 61enne in difficoltà sul Monte Alpi: salvata dal Soccorso Alpino Basilicata - Questo pomeriggio il Soccorso Alpino Basilicata è intervenuto sul Monte Alpi per una signora in difficoltà a causa di una forte infiammazione muscolare. La signora, 61 anni di origini pugliesi, era pa ... (lasiritide.it)