(Adnkronos) – esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto a Osaka. La tennista azzurra, nel torneo Wta 250 in Giappone, ha infatti battuto la francese Jessika Ponchet in tre set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6. agli ottavi di finale Cocciaretto, numero 50 del mondo, affronterà la padrona di casa Ito, vincente contro la statunitense Kenin. In campo, oltre a Cocciaretto, anche Lucia Bronzetti, che ha superato in due set la spagnola Bucsa 6-4, 6-4. Al prossimo turno per l'azzurra ci sarà la sfida all'olandese Lamens.

Elisabetta Cocciaretto - esordio vincente a Osaka : l'azzurra batte Ponchet e vola agli ottavi

La tennista azzurra, nel torneo Wta 250 in Giappone, ha infatti battuto la francese Jessika Ponchet in tre set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6. La tennista italiana affronterà la giapponese Ito nel prossimo turno. Agli ottavi di finale Cocciaretto, numero 50 del mondo, […]. Avanti anche Bronzetti

WTA Osaka 2024 : Elisabetta Cocciaretto rischia tantissimo - ma batte Jessika Ponchet dopo tre ore - La marchigiana manca a sua volta quattro chance di 5-2, ma non è un problema nel momento in cui il 6-4, in un modo o nell’altro, arriva. La giapponese, infatti, causa a Sofia Kenin una delle sconfitte più clamorose e difficili da comprendere per l’americana. La marchigiana, dopo tre ore di lotta per certi versi anche inattesa, riesce a battere la lucky loser francese Jessika Ponchet per 6-4 5-7 ... (Oasport.it)

