Dybala-El Shaarawy a che punto il recupero? Le sensazioni per Roma-Inter! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riflettori accesi su Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy in vista di Roma-Inter. I due attaccanti provano a rientrare in tempo dal risentimento muscolare ma la situazione è ancora poco limpida. PROBLEMI FISICI – In queste settimane Ivan Juric ha dovuto fare i conti con due infortuni importanti, quelli di Paulo Dybala e di Stephan El Shaarawy. Alle porte, dopo la sosta delle Nazionali ormai in fase di conclusione, c'è Roma-Inter. L'allenatore giallorosso spera di poter riavere entrambi gli attaccanti a disposizione per il match di Serie A di domenica, dopo che anche l'allarme infortunio per Artem Dovbyk è rientrato. La situazione per Dybala ed El Shaarawy, però, resta ancora incerta, secondo quanto filtra dall'ambiente Romanista a meno di una settimana da Roma-Inter.

Roma - come stanno Dybala e El Shaarawy? Le condizioni in vista dell’Inter - Roma, le condizioni di Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy in vista della ripresa del campionato dopo la sosta contro l’Inter La Roma è scesa in campo oggi a Trigoria per l’allenamento in vista della sfida contro l’Inter alla ripresa del campionato e per l’occasione si è rivisto in campo Le Fée: il francese si […]. (Calcionews24.com)

Dybala accelera - vuole l’Inter! El Shaarawy stop più lungo? Le ultime - Il recupero per l’ex Milan richiederà pazienza, e il suo rientro in campo potrebbe slittare verso la fine di ottobre. Gli esami medici hanno escluso lesioni significative, e il calciatore sta lavorando duramente per recuperare in tempo. L’obiettivo è farlo rientrare almeno parzialmente per la sfida contro i nerazzurri. (Inter-news.it)

Roma al lavoro in vista dell’Inter : out El Shaarawy e Dybala - Nuova seduta di allenamento per la Roma che, orfana dei tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali, prosegue il lavoro a Trigoria in vista della partita contro l’Inter in programma domenica 20 ottobre. Alla sessione odierna ha assistito anche il direttore sportivo giallorosso Floren Ghisolfi. (Sportface.it)