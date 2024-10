Disinfestazione zanzare a Pesaro: dove e come proteggere cani e gatti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pesaro,14 ottobre 2024 – Al via mercoledì notte, l’azione preventiva di Disinfestazione dell’intera zona mare della città (quindi in tutta l’area compresa entro la Statale Adriatica 16), messa in campo dal Comune di Pesaro, per evitare il diffondersi della zanzara tigre. "come anticipato sabato - sottolineano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti - abbiamo programmato questo ulteriore trattamento in accordo con Ast, con cui siamo costantemente in contatto, nonostante non ci siano ulteriori casi di Dengue nella zona. Ilrestodelcarlino.it - Disinfestazione zanzare a Pesaro: dove e come proteggere cani e gatti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024),14 ottobre 2024 – Al via mercoledì notte, l’azione preventiva didell’intera zona mare della città (quindi in tutta l’area compresa entro la Statale Adriatica 16), messa in campo dal Comune di, per evitare il diffondersi della zanzara tigre. "anticipato sabato - sottolineano il sindaco Andrea Biane l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti - abbiamo programmato questo ulteriore trattamento in accordo con Ast, con cui siamo costantemente in contatto, nonostante non ci siano ulteriori casi di Dengue nella zona.

