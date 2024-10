Daniele Rezza conferma: «Ho ucciso io Manuel, l'ho rapinato all'improvviso». Il suo avvocato lascia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daniele Rezza ha confessato di aver ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano) nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. La conferma durante l'udienza di convalida del Leggo.it - Daniele Rezza conferma: «Ho ucciso io Manuel, l'ho rapinato all'improvviso». Il suo avvocato lascia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha confessato di avercon una coltellataMastrapasqua a Rozzano (Milano) nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Ladurante l'udienza di convalida del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bus operator - il padovano Daniele Rigato confermato quale presidente nazionale - Daniele Rigato, titolare della Rigato Autoservizi di Padova, è stato confermato per acclamazione alla guida di Confartigianato Auto-Bus Operator nazionale. . La conferma Il programma di mandato del presidente prevede tra le priorità di lavorare per rafforzare il legame tra formazione e lavoro. (Padovaoggi.it)

News Uomini e Donne - Gaia Gigli conferma che non andrà a convivere con Daniele Paudice : il motivo - Queste le sue parole: “Al momento no. La relazione nata a Uomini e Donne tra Gaia Gigli e Daniele Paudice continua alla grande e i due ragazzi sono molto seguiti sui social. Proprio su Instagram spesso la ragazza milanese risponde alle domande di chi la segue e di recente ha voluto sbilanciarsi su diversi temi, in particolare quello della convivenza con l’ex tronista di Uomini e Donne: scopriamo ... (Anticipazionitv.it)

News Uomini e Donne - Gaia Giglia conferma che non andrà a convivere con Daniele Paudice : il motivo - La relazione nata a Uomini e Donne tra Gaia Gigli e Daniele Paudice continua alla grande e i due ragazzi sono molto seguiti sui social. Proprio su Instagram spesso la ragazza milanese risponde alle domande di chi la segue e di recente ha voluto sbilanciarsi su diversi temi, in particolare quello della convivenza con l’ex tronista di Uomini e Donne: scopriamo cosa ha raccontato. (Anticipazionitv.it)