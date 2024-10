Da 'Twin Peaks' a 'Squid Game', a Torino prima mostra dedicata alle serie tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torino, 14 ott. - (Adnkronos) - E' il Museo nazionale del Cinema di Torino a ospitare da oggi, lunedì 14 ottobre, al 24 febbraio prossimo il primo progetto in Italia di una mostra sulle serie tv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali. La mostra, intitolata '#Serialmania. Immaginari narrativi da Twin Peaks a Squid Game', curata da Luca Beatrice e Luigi Mascheroni e allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, è infatti un percorso espositivo che ripercorre gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e le serie tv dagli anni ‘90 a oggi, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione. Liberoquotidiano.it - Da 'Twin Peaks' a 'Squid Game', a Torino prima mostra dedicata alle serie tv Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. - (Adnkronos) - E' il Museo nazionale del Cinema dia ospitare da oggi, lunedì 14 ottobre, al 24 febbraio prossimo il primo progetto in Italia di unasulletv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali. La, intitolata '#Serialmania. Immaginari narrativi da', curata da Luca Beatrice e Luigi Mascheroni estita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, è infatti un percorso espositivo che ripercorre gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e letv dagli anni ‘90 a oggi, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione.

