Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) I militari sono stati ricevuti dallo staff del ministro Alessandro Giuli, il quale, ha messo a loro disposizione quanto richiesto Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri inviati dalla procura di Roma per acquisire carte e documenti sul Caso dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell'imprenditrice campana Maria Rosaria

Caso Boccia-Sangiuliano - carabinieri nel Ministero della Cultura : Giuli consegna cospicua documentazione - Una delle tappe, ovvero quella prevista nel Parco archeologico di Pompei il 20 settembre, era finita nella bufera proprio per le rivelazioni di Boccia sui dettagli della visita dei leader mondiali. L’attuale titolare del dicastero, Alessandro Giuli, subentrato dopo le dimissioni del suo predecessore, ha garantito la massima collaborazione agli inquirenti. (Notizie.com)

