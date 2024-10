Bonus natale 2024, serve l’Autodichiarazione: dati da inserire e Fac-simile da scaricare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Entro il mese di dicembre, assieme alle tredicesime, arriverà anche il Bonus natale 2024. Non tutti i lavoratori lo avranno, ma solo quelli che hanno tutti i requisiti richiesti dalla misura. Il governo infatti ha pensato di aiutare in primis le famiglie con figli, e comunque fino a un tetto di reddito. Chi non ha figli o figlie a carico resterà fuori dalla misura. Così come ci sono altri lavoratori esclusi. E’ importante capire requisiti e condizioni, perché queste andranno certificate dalle lavoratrici e lavoratori interessati. Ricordiamo infatti che l’indennità una tantum, introdotta dal decreto Omnibus, non è automatica. Chi la vuole deve chiederla. Vediamo in questo articolo chi può ottenerla e cosa deve fare per chiederla. Leggioggi.it - Bonus natale 2024, serve l’Autodichiarazione: dati da inserire e Fac-simile da scaricare Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Entro il mese di dicembre, assieme alle tredicesime, arriverà anche il. Non tutti i lavoratori lo avranno, ma solo quelli che hanno tutti i requisiti richiesti dalla misura. Il governo infatti ha pensato di aiutare in primis le famiglie con figli, e comunque fino a un tetto di reddito. Chi non ha figli o figlie a carico resterà fuori dalla misura. Così come ci sono altri lavoratori esclusi. E’ importante capire requisiti e condizioni, perché queste andranno certificate dalle lavoratrici e lavoratori interessati. Ricordiamo infatti che l’indennità una tantum, introdotta dal decreto Omnibus, non è automatica. Chi la vuole deve chiederla. Vediamo in questo articolo chi può ottenerla e cosa deve fare per chiederla.

