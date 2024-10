Bimba di 2 anni si rovescia addosso una pentola di olio bollente: è grave, ustioni a braccia e volto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Succede a Carmiano, in provincia di Lecce, nella serata di domenica 13 ottobre. La piccola, ora in condizioni stabili, si sarebbe avvicinata ai fornelli e poi si sarebbe fatta cadere l'olio bollente sul corpo in modo accidentale. Fanpage.it - Bimba di 2 anni si rovescia addosso una pentola di olio bollente: è grave, ustioni a braccia e volto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Succede a Carmiano, in provincia di Lecce, nella serata di domenica 13 ottobre. La piccola, ora in condizioni stabili, si sarebbe avvicinata ai fornelli e poi si sarebbe fatta cadere l'sul corpo in modo accidentale.

