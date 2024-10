Automotive, sciopero generale proclamato per venerdì 18 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) METALMECCANICA. Lo sciopero per chiedere di «difendere l’occupazione e il lavoro» e di «rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia». Ecodibergamo.it - Automotive, sciopero generale proclamato per venerdì 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) METALMECCANICA. Loper chiedere di «difendere l’occupazione e il lavoro» e di «rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia».

"Settore automotive a rischio collasso - servono misure incisive contro la crisi" : sciopero e sit-in a Bari - Un sit-in per richiamare l'attenzione sulla crisi del settore automotive e per chiedere "soluzioni incisive" in grado di arginare "una crisi che rischia di trasformarsi in vera e propria bomba sociale". Per la giornata del 18 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori del... (Baritoday.it)

Automotive e componentistica si preparano allo sciopero del 18 ottobre - Sciopero di 8 ore dell’intero settore automotive e delle imprese della componentistica con manifestazione a Roma il 18 ottobre 2024 per difendere l’occupazione e costruire il futuro dell’industria dell’auto. E’ quanto deciso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil di fronte ad una situazione del settore automotive in Italia e in Europa sempre più critica che […] The post Automotive e componentistica si ... (Lidentita.it)

Automotive - sciopero di 8 ore e manifestazione a Roma - La situazione del settore automotive in Italía e in Europa diventa sempre pi? critica. In assenza di una netta inversione di direzione, rischia di essere irrimediabilmente compromessa la prospettiva industriale e occupazionale. Le drammatiche novità provenienti dalla Germania e dal Belgio, a... (Avellinotoday.it)