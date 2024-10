“Aiuto, lo hanno rapito”. Terrore in strada, bimbo di 10 anni strappato via dalle braccia della sorella. Immediato l’intervento della polizia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di grande paura venerdì 11 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi dove un 29enne originario del Gambia ha rapito un bambino strappandolo dalle mani della sorella più grande. Solo il tempestivo intervento degli agenti della polizia di Brindisi ha evitato il peggio. A raccontare l’accaduto il padre del bambino, che ha contattato la redazione di Brindisi Report per ringraziare pubblicamente i poliziotti che gli hanno restituito il figlio, sano e salvo. Il bambino, 10 anni, passeggiava sul marciapiede di via Provinciale San Vito insieme alla sorella 19enne. Erano le 20.30, quando un uomo dall’altro lato della strada ha bloccato il traffico, ha attraversato, si è diretto verso la coppia e dopo aver schiaffeggiato la ragazza, ha portato via il fratellino, prendendolo di peso e schiaffeggiandolo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di grande paura venerdì 11 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi dove un 29enne originario del Gambia haun bambino strappandolomanipiù grande. Solo il tempestivo intervento degli agentidi Brindisi ha evitato il peggio. A raccontare l’accaduto il padre del bambino, che ha contattato la redazione di Brindisi Report per ringraziare pubblicamente i poliziotti che glirestituito il figlio, sano e salvo. Il bambino, 10, passeggiava sul marciapiede di via Provinciale San Vito insieme alla19enne. Erano le 20.30, quando un uomo dall’altro latoha bloccato il traffico, ha attraversato, si è diretto verso la coppia e dopo aver schiaffeggiato la ragazza, ha portato via il fratellino, prendendolo di peso e schiaffeggiandolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambino rapito - strappato dalle braccia della sorella : decisivo l’intervento dei poliziotti - Sì disperazione e purtroppo tanta indifferenza”. Non smetteremo mai di ringraziarli. Oltre al tempismo e alla professionalità c’è il calore umano che hanno dimostrato. – racconta sconsolato l’uomo – C’era gente ferma davanti a qualche attività che poteva in qualche modo intervenire. Sono tanti i pensieri che un genitore ed una ragazza di appena 19 anni possono fare in quei secondi di disperazione. (Thesocialpost.it)

«Hanno rapito mio figlio - strappato dalle braccia della sorella che urlava - ma i passanti erano indifferenti. I poliziotti ci hanno salvati» - «Mia figlia è stata lasciata sola. Chiedeva aiuto. Gridava perché vedeva in pericolo il fratellino dopo essere stata aggredita: ha trovato solo l?indifferenza generale.... (Leggo.it)

Sospettato per aver rapito Maddie. Ma il tedesco viene assolto dalle accuse di stupro - Christian Brueckner era a processo davanti a un tribunale tedesco per gravi reati sessuali, in un altro caso. L'uomo, sospettato del rapimento della bimba inglese scomparsa in Portogallo nel 2007, tornerà in libertà a settembre del 2025. (Ilgiornale.it)