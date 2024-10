Vincenzo Coviello, anomalie nelle ricerche: «Conti correnti spiati una sola volta e per pochi secondi». Ha salvato i file? (Di domenica 13 ottobre 2024) Adesso i pm di Bari cercano di recuperare i file scaricati e poi eliminati nei dispositivi sequestrati a Vincenzo Coviello. Perché come lo stesso lo stesso dipendente di Intesa Sanpaolo ha Ilmattino.it - Vincenzo Coviello, anomalie nelle ricerche: «Conti correnti spiati una sola volta e per pochi secondi». Ha salvato i file? Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Adesso i pm di Bari cercano di recuperare iscaricati e poi eliminati nei dispositivi sequestrati a. Perché come lo stesso lo stesso dipendente di Intesa Sanpaolo ha

Chi è Vincenzo Coviello - l’ex funzionario di banca che ha spiato (tra i tanti altri) i conti di Giorgia Meloni - 637 accessi abusivi ai dati di 3. Nella sua lettera Coviello ha spiegato che inizialmente ha avuto bisogno di dati per effettuare analisi finanziarie attente di clientela in gran parte sconosciuta. Il punto, probabilmente, è proprio questo. Inoltre sono stati acquisiti i documenti, la corrispondenza, i dati, le informazioni, i programmi informatici e, comunque, tracce relativi ai reati per cui si ... (Notizie.com)

