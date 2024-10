Ilrestodelcarlino.it - Urbania, Urbino e K Sport cercano conferme

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi il campionato di Eccellenza propone la sesta giornata del girone di andata. Riguardo le provinciali per tre (e K) c’è la volontà di bissare quanto di buono è stato fatto la domenica precedente, per l’altra (l’Alma Fano) c’è il desiderio di incamerare il primo risultato utile della stagione. Questo il programma. Alma J.Fano- Atletico Mariner. Match tra ultimi e penultimi. In un andirivieni di giocatori l’Alma ha tesserato in settimana l’attaccante senegalese Amadou Cissoko classe 2002, in Italia dal 2017 nel 2018 ha giocato con il Miglionico (Promozione), poi nel 2020 al Ferrandina in Eccellenza e nel 2022 c’entra la promozione con lo Scanzano. Si gioca al comunale di Fermignano alle ore 15. Arbitra Leonardo Buchignani (Livorno). Chiesanuova-