Travolto in bici da un'auto pirata: giovane finisce in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un investimento in bicicletta. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, ad Alvito un 22enne originario del Bangladesh è stato Travolto mentre era in sella alla sua bici. Il ragazzo è stato investito sulla SP 237 da un'auto pirata di colore bianco, che è fuggita via. In seguito all'urto, il Frosinonetoday.it - Travolto in bici da un'auto pirata: giovane finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un investimento incletta. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, ad Alvito un 22enne originario del Bangladesh è statomentre era in sella alla sua. Il ragazzo è stato investito sulla SP 237 da un'di colore bianco, che è fuggita via. In seguito all'urto, il

