Tifosi bianconeri terza piazza

(Di domenica 13 ottobre 2024) E’ un Cesena quasi da promozione diretta o almeno da playoff pienissimi. No, non è un giudizio tecnico, ma un fatto concreto, quello della passione sugli spalti. Nella classifica definitiva degli abbonamenti sottoscritti, escluse ovviamente iniziative speciali come i ‘mini pacchetti’ che durante la stagione adottano molte società compreso il Cesena, i romagnoli sono al terzo posto con 8.548 abbonati e si trovano alle spalle solo di due città metropolitane, con dimensioni ben diverse da Cesena e club di grande prestigio che puntano decisi al ritorno in A. In vetta, infatti, c’è la Sampdoria, 19.405 tessere, dietro il Palermo, 13.680, poi il Cesena. Un numero significativo quello in casa bianconera, che già la scorsa stagione come passione ha dominato in serie C dove ha vinto a mani basse il campionato: 6.535 abbonati un anno fa, una media di 9.