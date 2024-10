Tassi, nuova frenata in vista da parte della Bce. Ecco perché (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo spettro del ritorno della bassa inflazione nell’area euro aleggia sul Consiglio direttivo della Bce, che si svolgerà mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Sul direttorio, da cui è atteso un nuovo taglio dei Tassi di interesse, peserà la velocità con cui sta procedendo il processo disinflazionistico, assieme al contestuale indebolimento della crescita economica. Ora, per le banche centrali, il contrasto alla deflazione risulta più difficile di quello all’alta inflazione. Tanto è vero che, secondo il governatore della Banca centrale greca Yannis Stournaras, l’inflazione media dell’eurozona potrebbe tornare sotto l’obiettivo del 2% già nella prima metà del prossimo anno (peraltro a settembre è scesa all’1,8%, la l’obiettivo della Bce va inteso su un periodo più prolungato, non su un singolo mese). Formiche.net - Tassi, nuova frenata in vista da parte della Bce. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo spettro del ritornobassa inflazione nell’area euro aleggia sul Consiglio direttivoBce, che si svolgerà mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Sul direttorio, da cui è atteso un nuovo taglio deidi interesse, peserà la velocità con cui sta procedendo il processo disinflazionistico, assieme al contestuale indebolimentocrescita economica. Ora, per le banche centrali, il contrasto alla deflazione risulta più difficile di quello all’alta inflazione. Tanto è vero che, secondo il governatoreBanca centrale greca Yannis Stournaras, l’inflazione media dell’eurozona potrebbe tornare sotto l’obiettivo del 2% già nella prima metà del prossimo anno (peraltro a settembre è scesa all’1,8%, la l’obiettivoBce va inteso su un periodo più prolungato, non su un singolo mese).

