Liberoquotidiano.it - Strani attentati e una misteriosa morte: l'Iran trema per le congiure, cosa sta succedendo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Capire le dinamiche di potere all'interno della Repubblica Islamica dell'è un'impresa ardua anche per chi le frequenta. Basti vedere l'ultimo colpo di scena che ha visto come protagonista il generale dei pasdaran Ismail Qaani, arrestato e/o infartuato, insomma dato per spacciato con il fondato sospetto che in qualche modo faccia parte di quella fronda di venduti al Mossad che tra le altre cose avrebbe venduto al nemico la pelle di Nasrallah e del suo erede. Di certo si sa che Qaani era in Libano qualche giorno fa e avrebbe dovuto partecipare alla riunione del Consiglio della Shura su invito di Safieddine ma si è assentato, scusandosi, giusto qualche minuto prima dell'attacco israeliano che ha presumibilmente ucciso il successore in pectore di Nasrallah.