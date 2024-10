Stati Uniti, è di Musah il primo gol dell’era Pochettino: battuto Panama 2-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) Pochettino inizia la sua avventura con gli Stati Uniti con una vittoria: battuto Panama, autore del primo gol il rossonero Musah Inizia con una vittoria l’avventura di Pochettino sulla panchina degli Stati Uniti: il tecnico argentino batte Panama 2-0. La prima rete della sua nazionale la firma il milanista Musah (al primo gol in nazionale), Calcionews24.com - Stati Uniti, è di Musah il primo gol dell’era Pochettino: battuto Panama 2-0 Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024)inizia la sua avventura con glicon una vittoria:, autore delgol il rossoneroInizia con una vittoria l’avventura disulla panchina degli: il tecnico argentino batte2-0. La prima rete della sua nazionale la firma il milanista(algol in nazionale),

