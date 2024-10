Lapresse.it - Serie A, Panucci: “Inter favorita, Milan competitivo può fare scherzetto”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Come vedo laA? Sul divano con una birretta”, ha ironizzato così Christianparlando a margine di un’esibizione a Padel in occasione del Festival dello Sport di Trento. “L’resta la, ma quest’anno c’è più competizione con le altre perché la Juve ha accorciato il gap, ilda fastidio sempre e il Napoli è partito fortissimo con Conte”, ha dichiaratoche ha poi aggiunto: “Vedo semprel’ma le altre sono lì che stanno arrivando”. Poi sul, l’ex difensore rossonero ha aggiunto: “Se ilè abbastanzatecnicamente per vincere il campionato? Assolutamente si, in Italia èe puòsicuramente lo”.