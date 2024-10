Serie A femminile 2024 2025 Juventus inarrestabile | all’Allianz Stadium sconfitta 2-1 la Roma

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lafa sul serio quest’anno e si impone 2-1 nel big match del sesto turno dicontro lale bianconere mettono in chiaro le cose: vogliono riprendersi uno Scudetto che è cucito sul petto delle giallorosse da ormai due anni. Sesta vittoria su sei in campionato per la squadra di coach Canzi, già dominante nel corso del primo tempo. Al minuto 13 Cascarino si inventa uno splendido lancio che trova Bonansea pronta a siglare in area di rigore l’1-0. Al 35? ci pensa la solita Sofia Cantore a raddoppiare dopo una grande azione sulla destra di una scatenata Thomas. Le padroni di casa gestiscono il vantaggio e soltanto nei minuti di recupero del match latrova il gol della bandira con Glionna, pochi istanti prima del triplice fischio.