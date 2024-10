Quifinanza.it - Sci, dal 14 ottobre in vendita gli skipass stagionali, ma si prevedono rincari per il 2025

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ladellostagionale regionale in Valle d’Aosta prenderà il via lunedì 14. Come tradizione, il comprensorio di Cervinia darà il benvenuto alla stagione sciistica 2024/, aprendo gli impianti a partire dal 26, mentre gli altri saranno invece accessibili dal 30 novembre. Ma attenzione ai prezzi, perchè quest’anno sono previsti aumenti generali.in Valle d’Aosta e Dolomiti L’Associazione valdostana impianti a fune (Avif) ha comunicato le nuove tariffe per lostagionale, valido dal 262024 al 4 maggio. Il costo dell’abbonamento per gli impianti di risalita della Valle d’Aosta è aumentato a 1.460 euro, con un incremento di 90 euro rispetto alla stagione 2023-2024, mentre l’abbonamento che include anche il comprensorio di Zermatt (Svizzera) è fissato a 1.723 euro, con un aumento di 106 euro.