Inter-news.it - Rinnovi, tra futuro e addii certi. Ecco le idee dell’Inter

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) In viale della Liberazione si lavora con attenzione ai dossier legati aidi contratto. Ci sono nomi che potrebbero saltare e invece coppie che potrebbero continuare a braccetto con la maglia. RINNOVO – Se da un lato la Serie A è ferma a causa degli impegni delle Nazionali, in casa Inter si continua a lavorare senza sosta alla questione deidi contratto. Sono tanti, sopratutto in difesa, quelli che dovranno essere rinnovati. A partire da Stefan De Vrij: l’olandese vorrebbe continuare all’Inter ma va capita anche la volontà del club che proprio in difesa ha investito bene con gli arrivi di Palacios e Yann Bisseck. Altro nome invece che rischia di non essere prolungato è quello di Francesco Acerbi. La stella azzurra, dopo uno scudetto vinto da assoluto protagonista, potrebbe alzare bianca e iniziare a godersi il suo calcio.