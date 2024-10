Rilevato un portaerei cinesi, massima allerta a Taiwan (Di domenica 13 ottobre 2024) Taiwan è in "massima allerta" dopo che una portaerei cinese è stata rilevata nel sud dell’isola. In aggiornamento Feedpress.me - Rilevato un portaerei cinesi, massima allerta a Taiwan Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024)è in "" dopo che unacinese è stata rilevata nel sud dell’isola. In aggiornamento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una portaerei cinese entra nel Pacifico sfiorando Taiwan. Un messaggio a Giappone e Germania - La portaerei cinese "Liaoning" è entrata nel Pacifico attraversando per la prima volta uno stretto vicino a Taiwan. The post Una portaerei cinese entra nel Pacifico sfiorando Taiwan. Un messaggio a Giappone e Germania appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)