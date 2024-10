Lanazione.it - Quando l’amore è più forte di tutto. Matrimonio in terapia intensiva: Roberto e Simona hanno detto “sì”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pescia (Pistoia), 13 ottobre 2024 – Non sono certo molti i motivi di fare festa, in un reparto ospedaliero. Ancora meno in uno come l’unità di. Quello che è accaduto a Pescia è sicuramente, tra tante notizie tragiche, un momento da ricordare, che tutti ci auguriamo vada a buon fine. Si sono sposati, ‘per imminente pericolo di vita’,Biagioni, 61 anni, eRiccomi, 55, operatrice sanitaria al Pronto Soccorso dello stesso ospedale Ss. Cosma e Damiano. La possibilità è prevista dall’articolo 101 del Codice Civile: “Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione delsenza pubblicazione e senza l’assenso al, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.