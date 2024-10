Publiesse Pallamano Chiaravalle, stavolta sì: espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold (Di domenica 13 ottobre 2024) Scusate il ritardo: la Publiesse Pallamano Chiaravalle espugna il PalaBursi e registra la sua prima storica vittoria in Serie A Gold. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia Rubiera. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, più che di fioretto. I biancoblù Anconatoday.it - Publiesse Pallamano Chiaravalle, stavolta sì: espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Scusate il ritardo: lail PalaBursi e registra la suastoricain. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, più che di fioretto. I biancoblù

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle nella storia : a Rubiera la prima vittoria in massima serie (22-26) - Il 12 ottobre 2024 è già storia per la Publiesse Pallamano Chiaravalle. Godiamoci il successo, riposiamo e da domani testa al prossimo impegno. Soffrendo fino alla fine, di squadra. ) SECCHIA RUBIERA: Rivi, Benci, Bortolotti 2, Errico 2, Oleari 5, Bartoli, Gonzalez Parra, Hila, Manzini, Giovanardi, Moreno Jimenez 6, Strada 5, Bonassi, Canelli, Mazzilli 1, Boni 1. (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle - ecco la sfida salvezza contro il Secchia Rubiera - Sesta giornata di Serie A Gold in arrivo, c’è la visita al Secchia Rubiera. Gara visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione). Sarà una bella gara. La classifica si sta iniziando a muovere, com’è normale che sia dopo cinque giornate, ma a noi non manca nulla per competere con le altre”. (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle - non basta un gran primo tempo : Cassano Magnago 20-25 - I ragazzi di coach Andrea Guidotti giocano a ritmi impressionanti fino all’intervallo, trascinati dai gol di Hammouda, Brutti e dalle parate, da campione vero, di Sampaolo. Possiamo dire di aver assistito alla prima frazione migliore di tutta la stagione? Sì, possiamo dirlo. Che bellissimo pubblico. (Vallesina.tv)