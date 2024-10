Premio Impatto a “Emozioni all’Opera“ (Di domenica 13 ottobre 2024) Detenuti e malati psichici crescono insieme. Fondazione Sacra Famiglia è uno dei due vincitori del “Premio Impatto 2024” per la categoria Terzo settore, assegnato dal Salone della Csr e dell’Innovazione sociale. Il progetto premiato dalla giuria è intitolato “Emozioni all’Opera” e rappresenta l’unico esempio in Europa di un percorso di recupero e socializzazione che coinvolge pazienti psichiatrici e detenuti di un carcere di massima sicurezza. La giuria ha premiato Sacra Famiglia, scegliendola tra 75 candidati al Premio, in base a criteri quali qualità della metodologia, risultati e indicatori (qualità, significatività, completezza), tipologia di attività, coinvolgimento degli stakeholder, numerosità dei soggetti coinvolti. Ilgiorno.it - Premio Impatto a “Emozioni all’Opera“ Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Detenuti e malati psichici crescono insieme. Fondazione Sacra Famiglia è uno dei due vincitori del “2024” per la categoria Terzo settore, assegnato dal Salone della Csr e dell’Innovazione sociale. Il progetto premiato dalla giuria è intitolato “” e rappresenta l’unico esempio in Europa di un percorso di recupero e socializzazione che coinvolge pazienti psichiatrici e detenuti di un carcere di massima sicurezza. La giuria ha premiato Sacra Famiglia, scegliendola tra 75 candidati al, in base a criteri quali qualità della metodologia, risultati e indicatori (qualità, significatività, completezza), tipologia di attività, coinvolgimento degli stakeholder, numerosità dei soggetti coinvolti.

