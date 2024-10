Polonia superata dal Portogallo, parla Zielinski: «Loro superiori. Competitivi con tutti» (Di domenica 13 ottobre 2024) La Polonia di Piotr Zielinski è stata sconfitta dal Portogallo con il punteggio di 1-3. Il centrocampista dell’Inter, che ha segnato l’unico gol della sua Nazionale nella partita, ha elogiato il valore degli sfidanti. LA SFIDA – La Polonia di Piotr Zielinski è stata superata dal Portogallo per 1-3 nella terza sfida di questa UEFA Nations League. Per la formazione allenata da Micha? Probierz, l’unica rete nell’incontro è arrivata grazie al momentaneo 1-2 siglato dal centrocampista nerazzurro, inseritosi con successo in area di rigore per provare a rimescolare le carte di una sfida che sembrava già decisa. Così è poi stato, in effetti, dato il gol del definitivo 1-3 causato dall’autorete di Jan Bednarek. Inter-news.it - Polonia superata dal Portogallo, parla Zielinski: «Loro superiori. Competitivi con tutti» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi Piotrè stata sconfitta dalcon il punteggio di 1-3. Il centrocampista dell’Inter, che ha segnato l’unico gol della sua Nazionale nella partita, ha elogiato il valore degli sfidanti. LA SFIDA – Ladi Piotrè statadalper 1-3 nella terza sfida di questa UEFA Nations League. Per la formazione allenata da Micha? Probierz, l’unica rete nell’incontro è arrivata grazie al momentaneo 1-2 siglato dal centrocampista nerazzurro, inseritosi con successo in area di rigore per provare a rimescolare le carte di una sfida che sembrava già decisa. Così è poi stato, in effetti, dato il gol del definitivo 1-3 causato dall’autorete di Jan Bednarek.

