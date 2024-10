Mercato Napoli, si sogna il colpaccio a zero: piace anche a Inter e Juve (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Napoli tiene d’occhio le varie occasioni sul Mercato: c’è un possibile affare a parametro zero che stuzzica la fantasia dei tifosi azzurri. Occhi sull’obiettivo di Inter e Juve. I tifosi si coccolano il nuovo Napoli di Antonio Conte: i primissimi mesi dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sulla panchina del club partenopeo sono stati caratterizzati da risultati importanti, così come sottolineato dal primo posto in solitaria in classifica dopo sette giornate di campionato disputate. Gli sforzi compiuti dalla società in sede di calcioMercato stanno sortendo gli effetti sperati, con una squadra che è rimasta di alto livello, malgrado la mancata qualificazione alle Coppe Europee per questa stagione. Tuttavia, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è già al lavoro per individuare le possibili occasione di Mercato per il futuro. Spazionapoli.it - Mercato Napoli, si sogna il colpaccio a zero: piace anche a Inter e Juve Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Iltiene d’occhio le varie occasioni sul: c’è un possibile affare a parametroche stuzzica la fantasia dei tifosi azzurri. Occhi sull’obiettivo di. I tifosi si coccolano il nuovodi Antonio Conte: i primissimi mesi dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sulla panchina del club partenopeo sono stati caratterizzati da risultati importanti, così come sottolineato dal primo posto in solitaria in classifica dopo sette giornate di campionato disputate. Gli sforzi compiuti dalla società in sede di calciostanno sortendo gli effetti sperati, con una squadra che è rimasta di alto livello, malgrado la mancata qualificazione alle Coppe Europee per questa stagione. Tuttavia, il direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, è già al lavoro per individuare le possibili occasione diper il futuro.

Mercato Napoli - due nomi per gennaio : c’è anche il Manchester United - Certo qualcosa avrà fatto sugli esterni: a sinistra il Napoli ha almeno un paio di soluzioni interessanti, mentre a destra c’è una situazione che potrebbe essere migliorata. . Il Napoli guarda al futuro con grande fiducia: spuntano ben due nomi che potrebbero arrivare già nel prossimo mese di gennaio. (Spazionapoli.it)

Mercato Napoli - Tchatchoua e Dedic per gennaio? La richiesta del Salisburgo - Rinforzo delle Corsie Esterne Ceccarini sottolinea la necessità di un rinforzo sulla corsia esterna. Nonostante il club di Aurelio De Laurentiis occupi attualmente il primo posto in classifica, il club sembra intenzionato a rinforzare la propria rosa. Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha fornito diversi aggiornamenti sulle strategie del Napoli in vista della sessione invernale ... (Napolipiu.com)

Napoli - Manna e Conte pianificano il mercato di gennaio : 4 calciatori in bilico - com. Obiettivo: una rosa competitiva su tutti i fronti Il Napoli mira a mantenere alto il livello della squadra per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Anche Michael Folorunsho e Alessio Zerbin potrebbero cercare nuove opportunità altrove per ottenere maggiore spazio. Juan Jesus è tra i principali candidati all’addio, così come uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. (Napolipiu.com)