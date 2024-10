Manuel ucciso per un paio di cuffiette da 20 euro, fermato 19enne (Di domenica 13 ottobre 2024) Con l'accusa di omicidio a scopo di rapina è stato sottoposto a fermo un 19enne che ha precedenti per furto e rapina ed abita a Rozzano con i genitori. Imolaoggi.it - Manuel ucciso per un paio di cuffiette da 20 euro, fermato 19enne Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Con l'accusa di omicidio a scopo di rapina è stato sottoposto a fermo unche ha precedenti per furto e rapina ed abita a Rozzano con i genitori.

