LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu domina Gara-2 e vede il titolo, 2° Bulega scortato da Bautista (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 A questo punto la classifica generale vede Toprak Razgatlioglu scappare a +46 su Nicolò Bulega e ormai vede il titolo. TRAGUARDO – Toprak Razgatlioglu vince con 3.8 secondi su Bulega e 3.9 su Bautista. Quarto Rea a 12.0, quinto van der Mark a 15.2, sesto Vierge a 15.7, quindi settimo Petrucci a 16.9, ottavo Iannone a 17.3, nono Rinaldi a 19.1 e decimo Bassani a 19.9. TRAGUARDO – Toprak Razgatlioglu vince, anzi meglio dire domina Gara-2 e ormai vede il titolo iridato. Alle sue spalle il duo-Ducati con Bulega e Bautista. ULTIMO GIRO – Toprak Razgatlioglu è pronto per festeggiare. Tutto cristallizzato alle sue spalle. -2 giri: siamo giunti al penultimo giro con Toprak Razgatlioglu in volo. Vantaggio di 5.3 su Bulega che continua a tenersi dietro Bautista. -3 giri: Toprak Razgatlioglu inesorabile pota a 4.9 il suo vantaggio su Bulega. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu domina Gara-2 e vede il titolo, 2° Bulega scortato da Bautista Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 A questo punto la classifica generaleToprakscappare a +46 su Nicolòe ormaiil. TRAGUARDO – Toprakvince con 3.8 secondi sue 3.9 su. Quarto Rea a 12.0, quinto van der Mark a 15.2, sesto Vierge a 15.7, quindi settimo Petrucci a 16.9, ottavo Iannone a 17.3, nono Rinaldi a 19.1 e decimo Bassani a 19.9. TRAGUARDO – Toprakvince, anzi meglio dire-2 e ormaiiliridato. Alle sue spalle il duo-Ducati con. ULTIMO GIRO – Toprakè pronto per festeggiare. Tutto cristallizzato alle sue spalle. -2 giri: siamo giunti al penultimo giro con Toprakin volo. Vantaggio di 5.3 suche continua a tenersi dietro. -3 giri: Toprakinesorabile pota a 4.9 il suo vantaggio su

