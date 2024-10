LIVE – Arezzo-Rimini 0-0, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Arezzo-Rimini, match valido per la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Si affrontano due formazioni in salute, nel pieno della zona play-off: i padroni di casa hanno trovato un’importante successo sul campo della Torres, che gli ha permesso di issarsi al quinto posto della graduatoria. Dall’altra parte i romagnoli sono incappati nella sconfitta interna contro la Spal nell’ultima giornata, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. Si prevede equilibrio e una gara emozionante. L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 17.30: Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi, match valido per la nona giornata del girone B della/2025. Si affrontano due formazioni in salute, nel pieno della zona play-off: i padroni di casa hanno trovato un’importante successo sul campo della Torres, che gli ha permesso di issarsi al quinto posto della graduatoria. Dall’altra parte i romagnoli sono incappati nella sconfitta interna contro la Spal nell’ultima giornata, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. Si prevede equilibrio e una gara emozionante. L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 17.30: Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

