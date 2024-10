L'impiegato che spiava i conti dei vip: «Lo facevo solo per curiosità». Indagini anche sulla banca (Di domenica 13 ottobre 2024) Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie Quotidianodipuglia.it - L'impiegato che spiava i conti dei vip: «Lo facevo solo per curiosità». Indagini anche sulla banca Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie

Un ex impiegato di Intesa Sanpaolo spiava i conti di Meloni e altre personalità. La procura di bari avvia un'indagine - Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, il funzionario bancario, licenziato l'8 agosto scorso in seguito a un procedimento disciplinare, avrebbe violato la privacy di migliaia di titolari di conti, tra cui diverse figure pubbliche di rilievo. AGI - Un'inchiesta della procura di Bari ha acceso i riflettori su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6. (Agi.it)