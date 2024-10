“La notizia è confermata”. Ballando con le stelle, dopo puntata amaro per Milly Carlucci (Di domenica 13 ottobre 2024) Ballando con le stelle, la notizia è stata confermata e non può far piacere del tutto a Milly Carlucci. Durante la puntata di ieri si sono vissuti momenti molto intensi, tra i protagonisti assoluti Bianca Guaccero e Giovanni Pernici, secondo alcuni una coppia già di fatto. I due hanno ammaliato il pubblico e la giuria con un’esibizione strepitosa che sui social è stata rimarcata. >> “Vincono loro“. Ballando con le stelle, ormai sembra evidente. Convinta anche Milly: “Mai successo prima” “Bianca, mi sono commossa – scrive una fan sulla pagina social del programma -, durante tutta l’esibizione ho avuto le lacrime agli occhi! Quello che hai detto nella clip, mi ha emozionata! Resterai sempre la mia preferita, in tutto quello che fai! Complimenti!”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024)con le, laè statae non può far piacere del tutto a. Durante ladi ieri si sono vissuti momenti molto intensi, tra i protagonisti assoluti Bianca Guaccero e Giovanni Pernici, secondo alcuni una coppia già di fatto. I due hanno ammaliato il pubblico e la giuria con un’esibizione strepitosa che sui social è stata rimarcata. >> “Vincono loro“.con le, ormai sembra evidente. Convinta anche: “Mai successo prima” “Bianca, mi sono commossa – scrive una fan sulla pagina social del programma -, durante tutta l’esibizione ho avuto le lacrime agli occhi! Quello che hai detto nella clip, mi ha emozionata! Resterai sempre la mia preferita, in tutto quello che fai! Complimenti!”.

