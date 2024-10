La Corte dei conti stanga Lucano: «Dava soldi a coop prive di requisiti» (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo le toghe il Comune di Riace, con la scusa dell’emergenza migranti, avrebbe versato 4 milioni di euro a società non qualificate ad assisterli. L’eurodeputato e due ex assessori dovranno pagare 500.000 euro. Laverita.info - La Corte dei conti stanga Lucano: «Dava soldi a coop prive di requisiti» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo le toghe il Comune di Riace, con la scusa dell’emergenza migranti, avrebbe versato 4 milioni di euro a società non qualificate ad assisterli. L’eurodeputato e due ex assessori dovranno pagare 500.000 euro.

