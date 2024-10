Juventus, non solo Skriniar: la lista di Giuntoli per il post Bremer (Di domenica 13 ottobre 2024) Il popolo bianconero ha scelto: dipendesse dai tifosi, Milan Skriniar sarebbe il candidato ideale per curare le ferite lasciate dall`infortunio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il popolo bianconero ha scelto: dipendesse dai tifosi, Milansarebbe il candidato ideale per curare le ferite lasciate dall`infortunio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La Juventus su Skriniar : la formula e l'alleato insospettabile - La Juventus e Milan Skriniar: un binomio che torna ad avvicinarsi in queste ore, con i bianconeri alla ricerca di un difensore centrale per... (Calciomercato.com)

Skriniar alla Juventus ad una sola condizione : è arrivato l’annuncio - it per approfondire le tematiche relative al mondo bianconero La Juventus ripartirà sabato prossimo dopo la sosta quando affronterà la Lazio allo Stadium. it: “Si riparte con un’emergenza, ma con il vantaggio di avere un allenatore che ha delle gerarchie molto elastiche. Un giocatore di quel calibro può venire solo in prestito e con una parte dell’ingaggio pagata, e non mi sembra una situazione ... (Calciomercato.it)

La Juventus su Skriniar : la volontà del Psg e le condizioni di Giuntoli | CM.IT - E, com’è normale che sia, sono molti i nomi accostati al club bianconero. . Quindi, non si può certamente escludere un possibile arrivo di Skriniar a Torino nel mese di gennaio, ma a condizioni che si tratti di un prestito, secco o con diritto di riscatto, con partecipazione al pagamento dell’ingaggio da parte del Psg. (Calciomercato.it)