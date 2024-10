Il pezzo che manca. Sopra le fermate M4 lavori completati all’inizio del 2025 (Di domenica 13 ottobre 2024) Se nel sottosuolo la Metropolitana 4 è opera fatta e finita, in superificie manca ancora qualche tassello perché si possa dire alttrettanto. Sopra le gallerie dove corrono i 42 treni della Blu, in particolare Sopra le stazioni della tratta ovest, ci sono ancora alcuni lavori da ultimare. La scadenza ultima, quella alla quale ogni pezzo del puzzle dovrà essere al proprio posto è l’inizio del 2025. Occorre ancora qualche mese, quindi. "Come spesso accade in questi grandi progetti, si cerca di finire in via prioritaria la parte che impatta maggiormente sul servizio da garantire ai cittadini – commenta Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM, la controllata del Comune che si è occupata della progettazione e della direzione lavori della nuova linea sotterranea milanese –. Ilgiorno.it - Il pezzo che manca. Sopra le fermate M4 lavori completati all’inizio del 2025 Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Se nel sottosuolo la Metropolitana 4 è opera fatta e finita, in superificieancora qualche tassello perché si possa dire alttrettanto.le gallerie dove corrono i 42 treni della Blu, in particolarele stazioni della tratta ovest, ci sono ancora alcunida ultimare. La scadenza ultima, quella alla quale ognidel puzzle dovrà essere al proprio posto è l’inizio del. Occorre ancora qualche mese, quindi. "Come spesso accade in questi grandi progetti, si cerca di finire in via prioritaria la parte che impatta maggiormente sul servizio da garantire ai cittadini – commenta Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM, la controllata del Comune che si è occupata della progettazione e della direzionedella nuova linea sotterranea milanese –.

