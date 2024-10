Ilrestodelcarlino.it - Il maestro d’ascia: "Ho costruito barche per tutta la mia vita. Ora espongo al Musa"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Era ancora un ragazzino quando ha cominciato ad apprezzare l’arte di lavorare il legno, nel cantiere di De Cesari e Sartini dove si costruivano mosconi e capanni balneari, poi si è messo in proprio e per decenni ha contribuito, assieme al terzo cantiere, Turci, a fare di Cervia, negli anni in cui esplodeva il boom dellea vela, il centro della miglior professionalità dell’Adriatico nella costruzione di, da diporto, da regata e di lusso. Lui, Domenico Fioravanti, è oggi uno degli ultimi storici maestridella zona, che dai primi anni Sessanta in poi ha messo mano, fra manutenzioni e costruzioni, a ben più di un migliaio di imbarcazioni da Trieste a Bari, ma anche i giro per il mondo e oggi è ultimo custode delle tradizioni e dell’antico sapere un tempo necessario per dara una barca, destinati a svanire davanti ai nuovi orizzonti della tecnologia.