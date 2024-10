Iea, crescita rinnovabili non basta per triplicarle al 2030 (Di domenica 13 ottobre 2024) La crescita delle fonti rinnovabili in programma al momento non è in linea con l'obiettivo posto l'anno scorso da quasi 200 governi alla Cop28 di Dubai, cioè triplicare la capacità rinnovabili mondiale questo decennio. Sulla base delle politiche adottate al momento dagli stati, la capacità globale nel 2030 raggiungerà soltanto 2,7 volte il suo livello del 2022. Lo prevede l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea), organismo dell'Ocse, nel suo rapporto annuale sulle fonti rinnovabili. L'analisi della Iea indica che raggiungere il target di triplicare è del tutto possibile, se i governi coglieranno opportunità di azione a breve termine. Secondo l'agenzia, le rinnovabili vengono installate così rapidamente da superare gli obiettivi esistenti dei governi. Quotidiano.net - Iea, crescita rinnovabili non basta per triplicarle al 2030 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladelle fontiin programma al momento non è in linea con l'obiettivo posto l'anno scorso da quasi 200 governi alla Cop28 di Dubai, cioè triplicare la capacitàmondiale questo decennio. Sulla base delle politiche adottate al momento dagli stati, la capacità globale nelraggiungerà soltanto 2,7 volte il suo livello del 2022. Lo prevede l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea), organismo dell'Ocse, nel suo rapporto annuale sulle fonti. L'analisi della Iea indica che raggiungere il target di triplicare è del tutto possibile, se i governi coglieranno opportunità di azione a breve termine. Secondo l'agenzia, levengono installate così rapidamente da superare gli obiettivi esistenti dei governi.

