Greta Thunberg alla ex Gkn incontra gli operai in lotta: "Qui la svolta verde dal basso"

(Di domenica 13 ottobre 2024)a Campi Bisenzio (Firenze), accolta da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento dove sono previsti incontri sulla "reindustrializzazionedal" , "sulla giustizia climatica e sociale" e ci sarà la prima assemblea dell’azionariato popolare per il progetto della riconversionedella fabbrica dell’automotive, un piano che ha raggiunto sottoscrizione per 1,3 milioni di euro.è in Italia per lo sciopero nazionale per il clima. "Vogliamo reindustrializzare la fabbrica per sottrarla a potenziali logiche speculative e di consumo del suolo possibile – dice Dario Salvetti della rsu ex Gkn – questa è l’idea di un vasto movimento climatico internazionale che con la presenza simbolica,, dichiara che la contrapposizione fra lavoro e ambiente non è mai esistita per quanto ci riguarda".