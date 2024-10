Grande Fratello, Mariavittoria, Tommaso e il primo bacio. La confessione (Di domenica 13 ottobre 2024) Grande Fratello, tra Mariavittoria e Tommaso, nella notte scatta il primo bacio. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore nella Casa Grande Fratello, i coinquilini stanno iniziando ad entrare nel vivo del gioco. Stando a quanto riporta Biccy.it, Luca Calvani si è esposto chiedendo al coinquilino: “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto? Ma le hai dato un bacio di quelli dati bene?“. Tommaso ha risposto: “Sì, ce lo siamo dati“. Calvani ha aggiunto: “Ma ti è garbato? Dai vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l’avresti detto diversamente. Cosa c’ha che non va? Lei è bella, ma non balla? Ma cosa?“. Tommaso ha concluso: “E niente che devo dire? Comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina“. Leggi anche Grande Fratello, Clayton interessato ad una gieffina. 361magazine.com - Grande Fratello, Mariavittoria, Tommaso e il primo bacio. La confessione Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024), tra, nella notte scatta il. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore nella Casa, i coinquilini stanno iniziando ad entrare nel vivo del gioco. Stando a quanto riporta Biccy.it, Luca Calvani si è esposto chiedendo al coinquilino: “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto? Ma le hai dato undi quelli dati bene?“.ha risposto: “Sì, ce lo siamo dati“. Calvani ha aggiunto: “Ma ti è garbato? Dai vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l’avresti detto diversamente. Cosa c’ha che non va? Lei è bella, ma non balla? Ma cosa?“.ha concluso: “E niente che devo dire? Comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina“. Leggi anche, Clayton interessato ad una gieffina.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - scatta il bacio tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti : “Non è ancora amore ma…” - E ancora: “A me piace molto stare abbracciata a lui“. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Ieri pomeriggio la specializzata in chirurgia estetica ha ammesso che, al momento, con l’idraulico c’è solo curiosità: i sentimenti veri e propri non sono ancora nati. twitter. com/7vVnEqbOYb — carmen (@bilancia93) October 13, 2024 Anche Tommaso ha ammesso l’interesse per la coinquilina ... (Isaechia.it)

Il bacio segreto tra Tommaso e Mariavittoria al Grande Fratello : la “mossa” assurda della regia – VIDEO - Fan delusi al Grande Fratello: Tommaso e Mariavittoria si sono baciati, ma la scena è stata tagliata dalla regia. L'articolo Il bacio segreto tra Tommaso e Mariavittoria al Grande Fratello: la “mossa” assurda della regia – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Mariavittoria e Tommaso si baciano al Grande Fratello : domande indiscrete - Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Tommaso ha replicato: “E niente che devo dire? Comunque non ha nulla che non va. Se la gieffina non ha parlato chiaramente, l’idraulico toscano è stato molto più diretto. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo”. (Biccy.it)