Giuseppe Conte (M5s): "Un disegno Renzi-Schlein? Il Pd chiarisca, sarebbe grave" In Emilia Romagna si sta per chiudere l'accordo con il candidato Presidente del Pd, De Pascale. Il M5S alla fine sarà della partita? "Lo siamo stati convintamente fin dall'inizio - avvisa il leader del Movimento, Giuseppe Conte -. Io stesso ho incontrato De Pascale qualche giorno fa a Roma, rinnovando il nostro impegno a far parte della coalizione a suo sostegno. Con De Pascale, che stimo, il M5S lavora proficuamente da oltre due anni e mezzo. Abbiamo dato il nostro contributo su aspetti fondamentali del programma e ribadito la nostra posizione sul perimetro dell'alleanza rivendicando piena coerenza con i nostri principi e i nostri valori". Quali sono i punti forti del programma? "È un programma a cui hanno lavorato intensamente anche i nostri esponenti regionali, raccogliendo i contributi dei gruppi territoriali del M5S.

