Giovannino a Tu si que vales 2024: serenata per Sabrina Ferilli al piano | Video Witty Tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora innamorato, Giovannino a Tu si que vales 2024 fa una serenata a Sabrina Ferilli cantando e suonando al piano una struggente canzone d'amore. Il risultato? Sorprendente. Giudici tutti commossi. Solo Sabrina ancora impassibile, o quasi! Il piccolo innamorato pensa ancora a lei, almeno qualche volta. Non riesce proprio a togliersela dalla testa. Video Witty Tv

Giovannino e lo scherzo a Sabrina Ferilli a Tu si que vales : “Hai rotto le tazzine” | Video Witty Tv - Come si vendicherà? Video Witty Tv . Sabrina Ferilli, invece, che inizialmente era un po’ restia, è stata invitata a fare da aiutante. Poi qualcosa è cambiato. L’attrice è stata vittima di uno scherzo. I giudici sono stati chiamati a fare da cavie. Giunti al turno di Maria De Filippi, Sabrina ha rovesciato tutto per terra, rompendo le preziose tazzine. (Superguidatv.it)

Sabrina Ferilli a Tu si que vales 2024 : vola sullo studio e vince su Giovannino | Video Witty Tv - Nella seconda puntata è entrato in studio su una bici volante come se fosse ET. Scommessa vinta per Sabrina Ferilli a Tu si que vales 2024. Risultato? Vittoria dell’attrice che è rimasta appesa ance al buio e tra i “soliti botti”. Così Giovannino ha dovuto portarle: panino, patatine fritte e birra e imboccarla. (Superguidatv.it)

Giovannino a Tu si que vales 2024 : balla hip hop e dice di aver dimenticato Sabrina | Video Witty Tv - Giovannino nella prima puntata di Tu si que vales 2024 entra in studio con i Giovannino boys e balla hip hop. Esibizione perfetta sulle note di una hit dei Backstreet Boys. Giovannino ha però detto una cosa importante, quale? Di aver dimenticato Sabrina. Sarà vero? Video Witty Tv . (Superguidatv.it)