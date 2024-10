Forti disagi per lo sciopero dei treni (Di domenica 13 ottobre 2024) 17.21 Diffusi disagi nelle stazioni ferroviarie fino alle 21 e anche oltre: treni cancellati o Forti ritardi per via dello sciopero nazionale di 24 ore, cominciato ieri, del personale FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'adesione sarebbe del 70%. I treni coinvolti sono Frecce, Intercity e treni regionali di trenitalia che invita i passeggeri a "informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Numero verde gratuito 800892021 oppure sui siti web trenitalia e FS Italiane". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 17.21 Diffusinelle stazioni ferroviarie fino alle 21 e anche oltre:cancellati oritardi per via dellonazionale di 24 ore, cominciato ieri, del personale FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'adesione sarebbe del 70%. Icoinvolti sono Frecce, Intercity eregionali ditalia che invita i passeggeri a "informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Numero verde gratuito 800892021 oppure sui siti webtalia e FS Italiane".

